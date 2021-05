Il campionato mondiale di League of Legends si svolgerà a Shenzhen, in Cina. Riot Games ha detto che le finali si terranno all'Universiade Sports Center il 6 novembre 2021.

League of Legends (LoL 2021): il 6 novembre in Cina

Il campionato mondiale League of Legends 2021 si terrà a Shenzhen, in Cina, come annunciato venerdì da Riot Games. La finale mondiale invece, si disputerà presso l'Universiade Sports Center, uno stadio da 60.000 posti che ospita la squadra di calcio (calcio) dello Shenzhen FC, il 6 novembre prossimo. John Needham, Global Head of Esports di Riot Games, ha così dichiarato il tutto:

Siamo estremamente entusiasti di spingere i confini dell'intrattenimento e dello sport quest'anno con i Mondiali 2021 e definire i prossimi 10 anni di LoL Esports. Shenzhen è la città più competitiva e innovativa della Cina con migliaia di startup high-tech e attività imprenditoriali, quindi abbiamo ritenuto che fosse il paesaggio perfetto per ospitare le nostre finali.

L'evento di solito ruota di anno in anno tra i paesi ospitanti in Asia, Nord America ed Europa, ma il 2021 è il secondo anno consecutivo in cui l'evento si terrà in Cina. Le finali dello scorso anno sono state effettuate in un evento di scala ridotta per ovvi motivi legati alla pandemia da CoVid-19; originariamente previsto in diverse città della Cina, è finito per essere confinato a Shanghai, con i giocatori in una bolla di quarantena. Il DAMWON Gaming della Corea del Sud ha vinto la Summoner's Cup nel 2020.

2021 League of Legends Worlds Final Date, Venue Set



More info: https://t.co/JBnnoATold pic.twitter.com/nTIFAMrm5r — LoL Esports (@lolesports) May 22, 2021

I dettagli sui primi round del torneo devono ancora arrivare, ha detto Riot Games nel suo annuncio, ma non dovrebbero tardare. I fan hanno di che gioire. Nelle notizie correlate poi, è emerso che Netflix produrrà la serie animata dedicata all'iconico videogioco di LoL (League of Legends); sappiamo che approderà sulla piattaforma di streaming on demand nei mesi a venire, pertanto restate connessi con noi per conoscere le ultime novità in merito.

