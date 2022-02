LOL 2: nuova stagione in partenza domani, cosa c'è da sapere

Ormai ci siamo: LOL 2 (Chi ride è fuori) prenderà ufficialmente il via domani, giovedì 24 febbraio, su Amazon Prime Video. Tante le novità di questa edizione, partendo dai conduttori. Ad affiancare Fedez non ci sarà più Mara Maionchi: il suo posto verrà occupato da Frank Matano, uno dei protagonisti indiscussi della prima e fortunatissima stagione.

Chi partecipa a LOL 2? I concorrenti ufficiali

Ormai li conoscete tutti, ma un piccolo riepilogo dei dieci comici che parteciperanno alla nuova stagione di LOL 2 è doveroso:

Maccio Capatonda

Corrado Guzzanti

Virginia Raffaele

Mago Forest

Max Angioni

Maria Di Biase

Diana Del Bufalo

Tess Masazza

Alice Mangione

Gianmarco Pozzoli

Tra i concorrenti più attesi dal pubblico dei social c'è sicuramente Maccio Capatonda, che in parecchi danno già come possibile vincitore di LOL 2. Da sottolineare anche la partecipazione di Lillo come special guest, nelle vesti dell'ormai iconico Posaman. Di seguito vi mostriamo la sigla ufficiale della trasmissione, con tutti i comici in gara:

Le puntate di LOL 2 in streaming saranno complessivamente sei, non tutte però verranno pubblicate lo stesso giorno. I primi quattro episodi saranno disponibili già da domani. Per godersi le rimanenti due puntate bisognerà invece aspettare una settimana, fino a giovedì 3 marzo.

Ricordiamo nuovamente che per seguire tutte le puntate di LOL 2 sarà necessario sottoscrivere un abbonamento ad Amazon Prime Video: buone risate (tranquilli, nessun cartellino rosso è in arrivo per voi).