Logitech Z407: audio al top con Bluetooth e controllo wireless

Per quanto i produttori di monitor offrano soluzioni talvolta interessanti, nella quasi totalità dei casi un set di altoparlanti è indispensabile per completare il proprio setup. In questo caso vogliamo suggerirti uno dei prodotti più interessanti presenti sul mercato, che oggi Amazon propone a soli 70 euro con uno sconto di quasi metà prezzo: le Logitech Z407.

Set altoparlanti 2.1 Logitech Z407: caratteristiche tecniche

La proposta di Logitech si caratterizza per diversi fattori, a partire proprio dal design estremamente minimale ed elegante. Il pacchetto include due satelliti ed un subwoofer che garantiscono un suono pieno e definito, ideale sia per i videogiochi che per i contenuti multimediali. In particolare, la cavità down-firing del subwoofer offre una potenza superiore, senza rinunciare alla nitidezza ed alla precisione del DSP Logitech, perfetta per la visione di film e serie TV. Insieme ai medi e alti cristallini offerti dai satelliti, le Z407 offrono un suono ricco e avvolgente. Decisamente comodo è il supporto dei satelliti, che consente un doppio orientamento di questo che possono essere posizionati sia in orizzontale che in verticale.

Fiore all’occhiello di questo set è naturalmente il controllo remoto, in questo caso completamente wireless. Potrai regolare il volume così come i bassi attraverso la rotella in tempo reale, e da qualsiasi punto della stanza grazie al raggio d’azione di ben 30 metri. Uno degli aspetti più interessanti però, è la gestione delle tracce grazie alla rotella cliccabile che consente di mettere in pausa, passare alla traccia successiva o a quella precedente. Non mancano due tasti posti nella parte inferiore che consentono di cambiare la fonte al volo o attivare la modalità pairing del Bluetooth. È possibile, infatti, collegare fino a 3 fonti contemporaneamente attraverso gli ingressi AUX, micro USB e Bluetooth. Un sistema decisamente pratico e comodo, che rende le Logitech Z407 uno dei migliori set di altoparlanti sotto i 100 euro.

Grazie ad uno sconto del 43%, le Logitech Z407 possono essere acquistate su Amazon a soli 70,98 euro per un risparmio di ben 54 euro sul prezzo di listino.