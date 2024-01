Logitech POP Keys: tastiera wireless con tasti emoji in OFFERTA al 33%

Se cerchi una tastiera senza fili compatta che puoi portarti ovunque ma con un design innovativo e molto accattivante allora ho scovato l’offerta giusta per te. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Logitech POP Keys a soli 79,99 euro, invece che 119 euro.

Questa è una delle migliori tastiere wireless in commercio e ha la peculiarità di avere tasti personalizzabili e un design molto colorato. Inoltre è super compatta e leggera. In più oggi con lo sconto del 33% hai un risparmio di ben 39 euro sul totale. Una promozione da non farsi scappare.

Logitech POP Keys a un ottimo prezzo su Amazon

Come ti dicevo questa tastiera wireless si distingue dalle altre per il suo design innovativo, molto colorato e con tasti emoji che puoi personalizzare come desideri. Per farlo li puoi letteralmente staccare e riattaccare. I tasti sono meccanici e ben distanziati tra loro, facilitando così la digitazione che sarà fluida e veloce.

La puoi collegare fino a 3 dispositivi contemporaneamente e poi passi da uno all’altro con la semplice pressione di un tasto. È robusta ma compatta. Pensata appositamente per poterla usare negli spazi stretti o per metterla all’interno della borsa dove tieni il portatile. Inoltre è compatibile con Windows, macOS, Chrome OS, Android, iPadOS e iOS.

L’offerta del giorno è qui e per non fartela scappare devi essere rapido. Quindi vai adesso su Amazon e acquista la tua Logitech POP Keys a soli 79,99 euro, invece che 119 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.