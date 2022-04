Logitech POP Keys: tastiera meccanica wireless in FORTE SCONTO (-30%)

La tastiera meccanica Logitech POP Keys si trova in offerta su Amazon a 70€, con uno sconto del 30% che porta l’ottima periferica al minimo storico.

Caratterizzata da un design vintage davvero intrigante, la POP Keys nasconde sotto la scocca tutta la tecnologia tipica delle periferiche della serie Logitech MX. Si tratta a tutti gli effetti di una MX Keys – fantastica tastiera wireless – ricarrozzata con una struttura meccanica e uno stile del tutto unico e colorato.

La tastiera meccanica può connettersi a ben 3 dispositivi contemporaneamente. Sfrutta la tecnologia wireless a 2.4Ghz per PC e Mac, ma è dotata anche di bluetooth per connettersi facilmente anche a smartphone e tablet. Il formato compatto TKL rinuncia al tastierino numerico ma fa spazio ad una linea di tasti dedicati alle emoji, una funzione pensata per i giovani e per l’utilizzo social.

La nuovo POP Keys è disponibile in 3 differenti colorazioni, caratterizzate da uno stile colorato e abbinamenti di colore particolari. Questa tastiera vanta anche una qualità costruttiva eccellente, in linea con le altre periferiche del brand elvetico e perfetta per durare a lungo e garantire sempre le massime prestazioni, con un feedback di scrittura simile alle vecchie macchine da scrivere ma con la tecnologia tipica delle moderne tastiere meccaniche da gaming.

Oggi la Logitech POP Keys è disponibile su Amazon in offerta a 70€, con 30 euro di risparmio rispetto al prezzo di listino. La spedizione è gratuita per i clienti abbonati al servizio Prime e la consegna è garantita entro 1-2 giorni lavorativi.