Logitech POP Keys è la tastiera meccanica dai colori PAZZI, 50% su Amazon

Una tastiera come la Logitech POP Keys è colorata e con funzioni aggiuntive: bella e completa di tutto.

Logitech POP Keys, una tastiera che sa il fatto suo

Logitech POP Keys è una tastiera di tipo meccanico. Se la guardi ricorda le macchine da scrivere con questo suo design dall’animo vintage e dai colori pastello. La tecnologia che ha al suo interno, però, è tutta di questo decennio! Collegala ai tuoi dispositivi via Bluetooth e non ti imporre limiti.

Il prodotto è compatibile con Windows, MacOS, ChromeOS ma anche Android e altri. Inoltre hai la possibilità di connetterlo a 3 devices in contemporanea e passare da uno all’altro con i tasti di switch in modo rapido.

Il layout è QWERTY italiano per una digitazione naturale e fluida. Trovi i tasti funzione con i comandi rapidi per la gestione dei contenuti multimediali. Sulla parte destra, in più, una colonna di tasti speciali che ti consente di spammare le tue emoji preferite con un pulsante. Personalizza quali vuoi con i tasti che trovi in confezione.

Un ultimo vantaggio della POP Keys? La sua autonomia. La tastiera, nello specifico, non si ricarica ma funziona con delle semplici batterie che ti garantiscono 3 anni di utilizzo.

