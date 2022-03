Logitech Pebble: un gioiellino tra i mouse wireless al minimo storico

Puoi finalmente abbandonare il tuo mouse cablato e con pochi euro portare a casa una delle periferiche più pratiche mai prodotte. Si tratta del Logitech Pebble M350, un dispositivo decisamente compatto con un design unico, abbastanza versatile da accompagnarti in ogni attività e su qualsiasi dispositivo grazie alla doppia connessione, oggi a soli 16 euro su Amazon.

Mouse wireless Logitech Pebble M350: caratteristiche tecniche

A caratterizzare il mouse è soprattutto il design, appunto, piuttosto sottile e con una superficie arrotondata estremamente confortevole. Questo semplifica notevolmente il trasporto consentendo di infilare il mouse comodamente in tasca. Nella parte inferiore trova posto un sensore da 1000 DPI che consente un tracciamento estremamente preciso che garantisce una gestione del cursore semplicemente perfetta. Una delle feature più interessanti, però, è senza dubbio la tecnologia Silenttouch esclusiva di Logitech. Questa consente di ottenere il medesimo feedback da ogni clic, riducendo però il rumore di addirittura il 90%. Questo ti consentirà di studiare, lavorare e svolgere qualsiasi altra attività senza alcuna distrazione o disturbo.

Molto comodo anche il sistema di alimentazione. La parte superiore che integra i tasti, infatti, è anche un coperchio magnetico che fornisce un rapido accesso al vano batteria. All’interno ospita una singola batteria AA che fornisce un’autonomia di ben 18 mesi. Per la connessione utilizza un dongle wireless che consente una connessione senza latenza o interferenze. Tuttavia, integra anche un modulo Bluetooth che permette di collegare il mouse a qualsiasi dispositivo come smartphone o tablet. Nel complesso, quindi, è un ottimo compagno per la vita quotidiana, ideale soprattutto per gli studenti che necessitano di un dispositivo sempre a disposizione a casa o all’università.

Grazie ad uno sconto del 38%, il Logitech Pebble M350 è disponibile su Amazon nella variante blu a soli 15,99 euro per un risparmio di 10 euro sul prezzo di listino.