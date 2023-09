Logitech Pebble 2: il mouse MIGLIORATO da 24 mesi di autonomia

Perché ostinarti ad utilizzare un mouse con cavo quando lo trovi scomodo e non puoi averlo sempre con te? Opta per un modello wireless ma non per uno qualunque, scegli il Logitech Pebble 2 per un’esperienza senza precedenti. Migliorato sotto tutti i punti di vista, ora non hai limiti davanti a te.

Con l’offerta in corso su Amazon lo porti a casa ad appena 28€. Cosa aspetti? Il ribasso non durerà per sempre quindi collegati al volo e aggiungilo al carrello.

Le spedizioni sono completamente gratuite e rapide in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Logitech Pebble 2: il mouse wireless da mettere sulla tua scrivania

Comodo e super semplice, Logitech Pebble è il mouse wireless che si adatta a tutte le tue esigenze. Non solo lo usi a casa ma anche in giro se vuoi avere una comodità senza livelli. Questo modello non conosce limitazioni grazie al Bluetooth, per questo lo puoi connettere a qualunque dispositivo e qualunque sistema. In più nella parte sottostante trovi un piccolo pulsante: se lo premi puoi fare lo switch tra 3 diversi dispositivi in una sola mossa.

Silenzioso come niente mai prima d’ora e leggero, accompagna la tua mano per ore e ore senza darti fastidio. A tal proposito ti faccio notare che puoi usarlo sia con la destra che con la sinistra.

E se vuoi una performance personalizzata, programma il tasto centrale per avere un click che ti dia ciò di cui hai bisogno.

Concludo col dirti che la batteria ha una durata di 24 mesi per non perderti mai d’animo.

Collegati subito su Amazon dove puoi acquistare il tuo Logitech Pebble 2 a soli 28€ con lo sconto in corso.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.