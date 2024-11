Logitech MX Master 3S è il mouse wireless che devi avere (-46%)

Oggi ti segnalo un mouse wireless in offerta su Amazon a un prezzo incredibile. Devi essere veloce perché ovviamente a questa cifra lo vorranno tutti. Dunque metti subito nel tuo carrello Logitech MX Master 3S a soli 73 euro circa, invece che 134,99 euro.

Ti assicuro che è tutto vero. Grazie a questo sconto pazzesco del 46% oggi avrei un risparmio di ben quasi 62 euro sul totale. Siamo di fronte a un mouse senza fili davvero eccezionale che garantisce il massimo del comfort e uno scorrimento velocissimo. Inoltre se preferisci puoi acquistare subito e pagare in comode rate da 14,62 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Logitech MX Master 3S: il meglio del meglio

Non ci sono dubbi, a questa cifra Logitech MX Master 3S è da prendere a occhi chiusi, senza pensarci un momento di più. Questo è uno dei migliori mouse wireless in commercio, dotato di un puntamento velocissimo e che riesce a scorrere praticamente su qualsiasi superficie anche senza il tappetino.

Gode di una doppia connessione, Bluetooth o wireless con il ricevitore che troverai incluso ed entrambe sono affidabili e senza latenza. Inoltre potrai associarlo fino a 3 dispositivi contemporaneamente ed è compatibile con Windows, Linux, MacOS e ChromeOS. Tramite il software dedicato che puoi scaricare gratuitamente avrai la possibilità di impostare i tasti come desideri. Inoltre ha un’impugnatura ergonomica che ti permetterà di fare molta meno fatica.

Fai presto perché un’occasione del genere come ti dicevo non potrà durare a lungo. Perciò prima che scada vai su Amazon e acquista il tuo Logitech MX Master 3S a soli 73 euro circa, invece che 134,99 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.