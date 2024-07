Logitech MX Master 2S: il mouse wireless SENZA RIVALI al 26%

Se stai spesso al computer per lavoro o altro hai sicuramente bisogno di un mouse che sia ergonomico e con ottime prestazioni. Ecco perché non devi farti scappare questa occasione. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Logitech MX Master 2S a soli 88 euro circa, invece che 119 euro.

Con lo sconto del 26% oggi puoi risparmiare più di 30 euro sul totale. Con questo mouse senza fili hai la più completa libertà di movimento e puoi usarlo su qualsiasi superficie. Ha un design ergonomico e si collega praticamente a ogni computer.

Logitech MX Master 2S: la scelta migliore

Se vuoi un mouse wireless di qualità, Logitech MX Master 2S è sicuramente la migliore scelta che puoi fare. Con il suo design confortevole puoi usarlo per tutto il tempo che vuoi senza affaticarti. I tasti sono personalizzabili con il software dedicato che puoi scaricare gratuitamente.

Il sensore è preciso, score anche senza il tappetino e ha un massimo di 4.000 DPI. Puoi collegarlo sia in modalità Bluetooth che con il suo ricevitore in base alle tue esigenze. Ha una super batteria che dura per 70 giorni con una ricarica completa e si ricarica con il cavetto.

Questa è una delle migliori offerte di oggi e proprio per questo motivo scadrà a momenti. Quindi prima che sia tardi e tutt finisca vai su Amazon e acquista il tuo Logitech MX Master 2S a soli 88 euro circa, invece che 119 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.