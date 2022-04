Logitech MX Master 2S Mouse: mai REGISTRATO un prezzo così basso

Il mouse Logitech MX Master 2S nel suo nuovo modello è in assoluto uno dei prodotti di punta di Logitech, un’azienda che negli ultimi anni si è distinta per la realizzazione di periferiche hardware di alto livello. Approfittando del prezzo al minimo storico, dunque, oggi puoi acquistare questo mouse su Amazon al piccolissimo prezzo di soli 47,99 euro. Acquistalo ora per riceverlo in pochissimo tempo grazie alle spedizioni super rapide.

Logitech MX Master 2S: il mouse ergonomico che tutti desiderano

Il mouse MX Master 2S offerto da Logitech è in assoluto uno dei migliori mouse ergonomici attualmente presenti sul mercato. Studiato in ogni minimo dettaglio, quest’ultimo offre un set di funzionalità estremamente interessante di cui pochi competitor possono attualmente godere. In ottica di smart working ed uso quotidiano prolungato, di fatto, quest’ultimo offre elevata comodità ed estrema versatilità.

Grazie allo scroller centrale pensato per ogni tipo di utilizzo, potrai scorrere in un secondo i tuoi documenti più lunghi e passare immediatamente a uno scorrimento più preciso semplicemente schiacciando il tasto apposito.

Come accennato poco prima, il Logitech MX Master 2S offre un profilo sagomato per un elevato Comfort. La sua forma è infatti il risultato di anni di ricerca nel settore dell’ergonomicità e nella ricerca del benessere del cliente.

Inoltre, grazie all’ottimo software offerto da Logitech, potrai modificare al meglio e come più preferisci tutte le impostazioni del mouse, settando quindi le varie sensibilità oppure impostando delle rapide macro.

I vantaggi però non terminano qui. Potrai infatti connettere questo mouse a qualsiasi piattaforma, che sia essa Windows, MacOS o altro, registrando fino a tre dispositivi contemporaneamente.

Cosa aspetti? Approfitta subito della super promo e acquista il tuo nuovo mouse al prezzo più basso di sempre, soli 47,99 euro. Ordinalo ora per riceverlo in appena 24/48 ore grazie alle spedizioni super rapide targate Prime.