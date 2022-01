Logitech MX Keys torna in promozione: ora o mai più

Se la Logitech MX Keys continua a tormentare i tuoi pensieri io ti voglio dare un solo consiglio: acquistala. Se sul suo conto se ne sentono così tante c'è un motivo ed è perché, senza giri di parole, è una tastiera unica nel suo genere che vale la spesa fino all'ultimo centesimo. Vederla in promozione non è molto solito quindi questo piccolo ribasso ora online su Amazon io ti consiglio di accaparrartelo senza grossi pensieri. Infatti con un piccolo sconto del 6% la fai diventare tua a soli 72,99€.

Potendola ricevere in un solo giorno grazie ai servizi Prime garantiti è un'ottima occasione, ora però tira tu le somme.

Logitech MX Keys: la tastiera che ammalia tutti quanti

Sembrerà assurdo ma già da quando la tiri fuori dalla sua confezione ti accorgi che questa tastiera ha una marcia in più: solida, robusta e costruita con materiali di prima qualità non ti può che accompagnare da qui alla tua pensione perché se c'è un prodotto che è sinonimo di qualità allora è proprio questo. Disponibile in colorazione nero grafite la abbini a qualunque genere di dispositivo come vuoi, infatti puoi sfruttare sia la connessione Bluetooth che il micro ricevitore USB e il resto è una favola.

Per renderti ancora più partecipe ti faccio sapere che è multidispositivo, ciò significa che puoi collegarla a tre dispositivi in contemporanea e passare da uno all'altro premendo semplicemente il tasto di switch desiderato.

Ha un layout QWERTY italiano dotato di retroilluminazione intelligente quindi quando non stai scrivendo, questa si spegne in automatico così salvaguardi la durata della batteria che è completamente ricaricabile e non richiede alcun tipo di pila. La digitazione è abbastanza silenziosa ma offre un feedback unico nel genere che ti permette di volare da un tasto all'altro senza alcuna paura.

Ovviamente a completare l'esperienza ci sono il tastierino numerico così come i tasti funzione a cui sono stati abbinati i comandi rapidi.

Acquista subito la tua Logitech MX Keys su Amazon a soli 72,99€.