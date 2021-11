Logitech MX Keys raggiunge un prezzo più che OTTIMO (-32%)

Tra le migliori tastiere sul mercato non può mancare all'appello lei, la Logitech MX Keys. Se è così famosa un motivo c'è ed è perché è perfetta. Materiali di qualità e finiture impeccabili la rendono una delle più apprezzate dagli utenti e ora può diventare tua a un prezzo sensazionale. Con un ribasso del 32% su Amazon, infatti, la acquisti per appena 77,99€ il che è eccezionale.

Lo sconto è dovuto al Black Friday 2021 quindi non fartelo scappare, in più ti avviso che beneficia dei servizi Prime quindi le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Logitech MX Keys: la tastiera più ambita da tutti

Fino a qualche tempo fa era impossibile avvicinarsi alla Logitech MX Keys, soprattutto se avevi un budget ristretto. Con i ribassi in corso, però, la convenienza è di casa e anche la tua postazione PC può finalmente fare affidamento su una tastiera eccezionale.

Disponibile in questa doppia colorazione grigia e nera, la MX Keys si illumina d'immenso. Forse un po' troppo poetico, ma davvero si illumina grazie alla sua retroilluminazione intelligente che si accende ogni qual volta avvicini le mani su di essa. In questo modo hai una visione sempre perfetta ma eviti che la batteria si scarichi troppo velocemente.

Infatti questa periferica è completamente wireless e si collega con un semplice ricevitore USB o mediante Bluetooth. Sta a te decidere quale preferisci. L'autonomia, tuttavia, non è un problema dal momento che con una singola carica puoi stare tranquillo per più di una settimana.

Gli altri dettagli te li lascio scoprire da solo, ma prima ti faccio sapere che è completa di tutto.

Acquista subito la tua Logitech MX Keys su Amazon a soli 77,99€ La ordini e diventa tua in uno o due giorni.