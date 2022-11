Logitech MX Keys: mini tastiera SPAZIALE a prezzo CLAMOROSO (-47%)

Quella che ti segnalo oggi è una super offerta che trovi su Amazon con cui puoi acquistare una mini tastiera wireless super compatta che puoi portare sempre con te. Metti subito nel tuo carrello Logitech MX Keys a soli 68,99 euro, anziché 129 euro.

Ebbene sì, con questo sconto del 47% risparmi ben 60 euro. Ma ovviamente non è solo il prezzo a essere significativo, ma il fatto che siamo di fronte a un ottimo prodotto. Questa tastiera è stata pensata per poterla trasportare ovunque e collegarla praticamente a qualsiasi dispositivo. È compatibile con Mac OS, Windows, Linux, iOS e Android.

Oggi puoi fare davvero un colpaccio. Non aspettare che sia troppo tardi perché un prezzo del genere non potrà durare molto. Vai subito su Amazon e acquista la tua Logitech MX Keys a soli 68,99 euro. Grazie ai servizi Prime la consegna è veloce gratuita in tutto il territorio nazionale.

Logitech MX Keys: la regina delle mini tastiere

Il design con cui è stata progettata la rende una delle più piccole tastiere in commercio. La potrai portare ovunque mettendola in un piccolo zaino o in una borsa. Nonostante le sue piccole dimensioni garantisce un’altissima qualità. I tasti sono leggermente concavi per adattarsi perfettamente alla forma delle dita, garantendo una digitazione precisa senza perdere un colpo.

È dotata di un’illuminazione intelligente che si adatta alle condizioni della luce circostante e s’illumina nel momento in cui avvicini le dita alla tastiera. Potrai connetterla contemporaneamente fino a tre dispositivi e passare facilmente da un dispositivo all’altro premendo solo un tasto. Un LED ti segnalerà quando la batteria sta per esaurirsi e potrai ricaricarla con un pratico cavo già in dotazione.

Non perderti quest’offerta eccezionale. Le richieste sono altissime e le unità disponibili poche, per cui devi sbrigarti. Vai adesso su Amazon e metti nel tuo carrello Logitech MX Keys a soli 68,99 euro, anziché 129 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.