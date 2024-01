Logitech MX Keys Mini solo POCHI pezzi disponibili con sconto del 36%

Se c’è una tastiera che è desiderata da tutti quanti, beh, quella non può che essere la Logitech MX Keys. In questa versione Mini ti si addice se hai poco spazio disponibile o se, ad esempio, non hai bisogno di avere il tastierino numerino. Premium in tutto e per tutto, è impossibile non amarla.

Collegati al volo su Amazon dove la trovi scontata del 36%. Sono solo pochi i pezzi disponibili, meno di dieci in realtà quindi se sei interessato non te la fare scappare assolutamente. Portala a casa con soli 81€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Logitech MX Keys Mini, la tastiera che è Premium in tutto

Bella sia esteticamente che dal punto di vista pratico. Logitech MX Keys Mini è realizzata con materiali riciclati ma che sono di alta qualità quindi puoi dire addio al feeling plasticoso e dire benvenuto a un prodotto in alluminio che è stato curato nei minimi particolari.

La connetti a qualunque dispositivo e a qualunque sistema operativo senza compromessi. Pensa che la connessione può avvenire anche su 3 dispositivi in contemporanea grazie agli appositi switch così da avere tutto a portata di mano.

Layout QWERTY italiano, tasti funzione e per la gestione dei contenuti multimediali. Cosa ti stupisce di più? La retroilluminazione intelligente che si attiva soltanto quando avvicini le mani per essere comoda, confortevole e non sprecare energia inutilmente.

Come avrei capito, dunque, la tastiera è ricaricabile. Cavo USB C in confezione e la paura passa.

Cosa aspetti? Collegati al volo su Amazon per acquistare subito la tua Logitech MX Keys Mini a soli 81€ in sconto con il 36% in pagina. Non perdere l’occasione, solo pochi pezzi disponibili.

