Sei in cerca di una tastiera wireless per il tuo computer? Logitech MX Keys è in offerta su Amazon a soli 80,99€. Il ribasso del 30% si traduce in uno sconto esclusivo di 34,00€ che rende l’acquisto un affare.

Le spedizioni sono gratuite in tutta Italia ma operate a partire dal 6 maggio 2021.

Logitech MX Keys: la tastiera definitiva

La tastiera Logitech MX Keys si presenta semplice eppure lineare. Il suo design completo consente di avere a portata di digitazione tutto ciò di cui si ha necessità.

I tasti ottimizzati sono comodi per una digitazione veloce e facilitata. I profili, infatti, richiamano automaticamente il dito accompagnandolo nella scrittura in modo fluido. Il tastierino numerico e le frecce direzionali sono un plus da non sottovalutare.

Trattandosi di un dispositivo wireless, quest’ultimo può essere utilizzato senza problemi di cablatura. L’autonomia non è un problema in quanto si assesta a circa 5 mesi di funzionamento se disattivata la funzione retroilluminazione.

La ricarica avviene mediante un connettore USB Type C e dunque è rapida.

Degno di nota è il software Logitech Options che perfette di assegnare ai tasti funzioni dei comandi personalizzati per avere le scorciatoie sempre a portata di dito.

Per questa caratteristica, la tastiera è ideona a chi lavora professionalmente o programma software ed ha specifiche esigenze.

La compatibilità del dispositivo è approvata su Android, Windows, MacOS, Linux, Chrome e iOS.

Il layout è ovviamente italiano e QWERTY.

Puoi acquistare la tastiera Logitech MX Keys su Amazon a soli 80,99€ nella colorazione Black. Acquistala oggi e ricevila in 48 ore se possiedi un abbonamento Prime. Le spedizioni sono effettuate a partire dal 6 maggio 2021. In caso contrario le spedizioni sono gratuite per coloro che effettuano il primo acquisto sul sito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica