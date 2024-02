Logitech MX Keys: la tastiera più famosa in SOTTOCOSTO in versione Mac

Una tastiera che non ha niente nella sua colonna dei pareri negativi. Impossibile non conoscerla perché è un po’ il sogno segreto di tutti e beh, quando poi la metti sulla scrivania ti senti proprio soddisfatto. Logitech MX KEYS è una certezza in tutto e per tutto e se hai un prodotto Apple a cui affiancarla, questo è il tuo momento.

Ora in promozione con il 34% di sconto, su Amazon è una bella occasione. Colorazione nera, layout italiano e tutto quello di cui hai bisogno. Collegati al volo in pagina, aggiungila al carrello e falla diventare tua con soli 88€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Logitech MX Keys, la tastiera premium che stupisce e ammalia

Bella sotto tutti i punti di vista, questa tastiera ha proprio il fattore decisivo che la fa primeggiare sulla concorrenza. Non per nulla è la più amata ma stai attento, questo non accade perché è solo bella ma perché è comoda, completa ed eccezionale.

Quando Logitech ha deciso di crearla ci ha messo proprio tutto ed ecco che ne è uscito un prodotto con struttura in alluminio, retroilluminazione intelligente e una qualità che supera le aspettative.

Naturalmente ha il layout QWERTY italiano con tasti funzione dedicati ai comandi sui sistemi MacOS così da non doverti stressare perché non ricordi i corrispettivi. Poi c’è il tastierino numerico, i comandi rapidi per la gestione dei multimedia e tanto altro ancora.

Si collega via Bluetooth ai tuoi prodotti ed è anche multidispositivo. Con gli appositi tasti puoi scegliere tra tre diversi dispositivi e passare da uno all’altro con un tap.

Per quanto riguarda l’autonomia, infine, non ti preoccupare: la tastiera ti offre settimane di utilizzo se non mesi con una sola carica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.