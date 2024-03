Logitech MX Keys for Mac in sconto SHOCK del 34%

Cercare una tastiera aper lavorare o studiare che sia per Mac e non costi un capitale è un’impresa non da poco, specie se vuoi un prodotto di qualità, che duri nel tempo e soprattutto che non ti dia problemi di compatibilità! Ma, finalmente, è disponibile questo super sconto sulla Logitech MX Keys for Mac, in ribasso del 34% fino a esaurimento scorte! Si tratta di un prodotto avverte eccellente, recensito bene da tutti gli utenti e disponibile solo per poco a soli 88,99€ invece di 134,99€. Assicurarti il risparmio e comincia a lavorare con questa tastiera, già da domani!

Perfetta per lavorare e studiare: Logitech MX Keys for Mac

Inutile dire che una delle caratteristiche distintive della tastiera Logitech MX Keys for Mac è la sua costruzione di prima qualità, con un design elegante e anche facile da spostare in caso di necessità. L’ideale se cerchi un prodotti che garantisca una durata nel tempo! Il profilo sottile e la finitura opaca, inoltre, le conferiscono un aspetto moderno e raffinato che si integra perfettamente con l’estetica dei dispositivi Mac.

In più è dotata di tasti dalle dimensioni standard con un’azione di pressione morbida e responsiva, che consente una digitazione fluida e confortevole. Non da meno, i tasti sono retroilluminati, il che facilita l’utilizzo della tastiera anche in condizioni di scarsa illuminazione, aggiungendo un tocco di eleganza al tuo ambiente di lavoro. In più, se si solito lavorare anche di sera, non dovrai temere di non riuscire a lavorare bene!

Grazie alla connettività Bluetooth, la tastiera Logitech MX Keys for Mac si collega facilmente ai tuoi dispositivi Apple, offrendo una connessione stabile e senza ritardi. Inoltre, è dotata di una batteria ricaricabile integrata che offre un’autonomia eccezionale, consentendoti di lavorare senza interruzioni per lunghe sessioni. Questa tastiera è progettata pensando alla comodità e alla produttività degli utenti Mac, quindi dispone di tasti dedicati per le funzioni specifiche di macOS, come Mission Control, Launchpad e Spotlight, che semplificano le operazioni quotidiane e migliorano l’efficienza del lavoro. Viste le ottime qualità garantite, non farti scappare l’occasione di portarla a casa in sconto del 34% finché sei ancora in tempo!