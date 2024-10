Logitech MK850: kit tastiera e mouse wireless multidispositivo premium

Hai aspettato la Festa delle Offerte Prime per fare qualche acquisto mirato come ad esempio una tastiera e un mouse wireless? Allora goditi questa fantastica occasione. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il kit Logitech MK850 a soli 84,99 euro, invece che 134,99 euro. Ovviamente è un’esclusiva per i clienti Prime, per cui se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

Siamo di fronte a uno sconto del 37% che abbatte il prezzo e ti permette di risparmiare 50 euro sul totale. Una straordinaria occasione per avere due dispositivi eccellenti in un colpo solo. E se preferisci puoi pagare in comode rate a partire da 17 euro al mese senza interessi, sempre per gli abbonati Prime.

Logitech MK850: tastiera e mouse senza fili

Lavorare al computer con tastiera e mouse senza fili è davvero qualcosa di eccezionale e ti permette di avere la libertà di movimento che desideri. Ecco perché Logitech MK850 è un ottimo bundle. La tastiera gode di tasti meccanici silenziosi, precisi, ben distanziati, con tastierino numerico e un poggia polsi già incorporato.

Il mouse è ha un design ergonomico che ti permette di avere il massimo comfort possibile con braccio, polso e mano che rimangono in una posizione più naturale. Scorre su qualsiasi superficie e ha tasti anche sulla parte dove appoggi il pollice per creare le scorciatoie che preferisci. Entrambi i dispositivi possiedono tasti programmabili con il software dedicato e si collegano più dispositivi passando da uno all’altro in modo veloce e semplice.

Si tratta di una delle migliori occasioni di oggi per avere un mouse e una tastiera wireless. Dunque non fartela scappare. Vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo kit Logitech MK850 a soli 84,99 euro, invece che 134,99 euro. Completa l’ordine adesso e li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.