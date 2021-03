Vuoi cambiare sia il mouse che la tastiera? Il Kit Logitech Mk540 è in offerta su Amazon a soli 43,99€. Il ribasso del 39% corrisponde a uno sconto effettivo di 28,00€ che rende l’acquisto un affare. Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano ma generalmente avviate dopo un mese.

Logitech MK540: il bundle che stavi aspettando

In grado di garantire un ottimo comfort sia nella digitazione che nell’utilizzo del mouse, il kit Logitech MK540 vanta un ottimo qualità/prezzo, soprattutto ora che è in offerta.

La tastiera è in formato wireless ciò significa che non richiede alcun cablaggio. Grazie al suo design appare subito ergonomica e infatti garantisce un comfort prolungato a chi digita tanto e per molto a lungo.

I tasti sono ottimizzati ed è questa sua caratteristica a rendere l’utilizzo così degno di nota. Oltre al classico layout QWERTY italiano, poi, sono presenti la fila di tasti funzione F1-f12 e dei tasti aggiuntivi che consentono di regolare sia la riproduzione musicale che il volume.

Questa keyboard può essere inclinata secondo tre livelli differenti e vanta un supporto per i polsi.

Il mouse è ambidestro e dunque può essere utilizzato con entrambe le mani. Il suo corpo si adatta perfettamente al palmo della mano risultando comodo anche dopo diverse ore di utilizzo. Non possiede caratteristiche speciali come tasti aggiuntivi.

Entrambi i dispositivi funzionano per mezzo di batterie AA e vantano un’autonomia di circa 18 mesi di utilizzo tipico. Infine è giusto precisare che sono resistenti all’acqua.

Puoi acquistare il kit mouse e tastiera Logitech Mk540 su Amazon a soli 43,99€ nella colorazione nera. Acquistali oggi e ricevili entro 1-2 mesi dalla data d’ordine. Le consegne sono gratuite sia per gli abbonati Prime che per coloro che acquistano sull’e-commerce per la prima volta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

