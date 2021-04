Hai bisogno di un nuovo mouse e una nuova tastiera? Il kit Logitech MK470 è in offerta su Amazon a soli 34,99€. Il ribasso del 33% corrisponde a uno sconto esclusivo di 17,00€ che rende l’acquisto economico.

Logitech MK470: perché scegliere questo Kit per il tuo PC

Il design lineare e compatto viene reso ulteriormente sofisticato dalla colorazione nera. Il kit Logitech MK470, infatti, si presenta semplice e dall’aria professionale grazie alle sue rifiniture di qualità.

Realizzato in materiali durevoli, il set si compone di una tastiera e un mouse ambedue funzionanti in modalità wireless. È compreso nella confezione il ricevitore USB per utilizzare i due dispositivi in versione Plug & Play.

La tastiera ha una dimensione ridotta e vanta dei tasti accuratamente ottimizzati. La digitazione è resa confortevole dal profilo basso dei pulsanti e dal grado di silenziosità non trascurabile. Nonostante possa avere le dimensioni di una tastiera da laptop, questa è comprensiva dei tasti freccia e del tastierino numerico per avere tutto sotto controllo.

Il mouse, invece, è anche lui in colorazione nera e dalle dimensioni ridotte. Non si tratta di un dispositivo avanzato ma bensì di un modello base. Sono infatti presenti i due tasti cliccabili e la rotellina scorrevole. Degna di nota è l’ergonomia in quanto il palmo si adatta perfettamente alla sua forma.

L’autonomia della tastiera è fissata a 36 mesi mentre quella del mouse a 18 mesi con un utilizzo tipico.

Il layout è ovviamente QWERTY italiano.

