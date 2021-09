Se i cavi sulla tua scrivania ti hanno stancato, passare a dei prodotti wireless è quello che fa per te. Su Amazon hai l'occasione di acquistare il Logitech MK470 a soli €33,99. Questo è un kit che ti mette a disposizione sia una tastiera che un mouse super efficienti e che puoi ottenere con circa €20 di sconto effettivo.

Eccezionale? Considera che le spedizioni sono finanche gratuite in tutta Italia.

Logitech MK470: il set che ti cambierà la vita

Acquistare dei dispositivi wireless non è per niente difficile se ti affidi a Logitech. Il brand è veramente eccezionale dato che ti mette a disposizione questo set completo di tutto e che rivoluzionerà la tua esperienza al computer. Disponibile in colorazione nera, il kit comprende al suo interno, nello specifico, una tastiera e un mouse.

La tastiera ti metto a disposizione tutto ciò di cui hai bisogno visto che comprende anche un tastierino numerico e tutti i tasti funzione F1 F12 ai quali sono stati abbinati dei comandi veloci per avere tutto a portata di dito. La digitazione è resa scorrevole dal profilo ribassato dei tasti e dal layout QWERTY italiano che ti sarà del tutto familiare.

Il mouse, invece, è molto semplice ma grazie alla sua struttura ergonomica si adatta sia a chi utilizza la mano destra che la mano sinistra. Presenta i soliti tre tasti ossia il click destro, il click sinistro e la rotellina di scorrimento ma ha un vantaggio dalla sua parte ovvero il tracking di precisione assicurato dai 1000dpi.

Entrambi i dispositivi si collegano al tuo device principale mediante il ricevitore USB fornito in confezione. Devi solamente collegare questo piccolo oggettino per poter iniziare a utilizzare fin da subito il kit. Infine ti faccio sapere che le batterie inserite all'interno dei due prodotti ti assicurano fino a 36 mesi di utilizzo.

Sei interessato? Allora acquista subito il Logitech MK470 su Amazon a soli €33,99. Lo ricevi gratuitamente a casa se sei membri prime, se invece sei cliente standard opta per la consegna presso i punti di ritiro per non avere alcun costo aggiuntivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica