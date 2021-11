Logitech Mk470 ed elimini ogni cavo dalla scrivania

Logitech Mk470 è un comodissimo set di due periferiche che il marchio ti offre per una ragione sola: eliminare ogni genere di cavo dalla tua scrivania. Ammesso che tu non abbia esigenze particolari, questo è il futuro e cosa aspetti a prenderne parte? Disponibile in promozione su Amazon, il kit ha un costo veramente irrisorio ossia soli 34,90€. Con un risparmio del 33%, infatti, rivoluzioni la tua postazione computer rendendola funzionale e ordinata.

Le spedizioni avvengono in tempi rapidissimi e senza costi aggiuntivi, quindi cosa stai aspettando?

Logitech MK470: come si utilizzano questi due prodotti

Da installare sono semplicissimi dato che con il micro ricevitore incluso in confezione li colleghi nel giro di un paio di secondi al tuo computer. Non hai bisogno di effettuare alcuna installazione o altro: semplicemente attacchi questo strumento e tac, il gioco è fatto.

Disponibili entrambi in colorazione grigio antracite sono veramente eleganti e si adattano a ogni genere di contesto.

Spiegandoti in breve le loro caratteristiche, ti faccio sapere che entrambi consentono un utilizzo silenzioso e veramente confortevole. La tastiera è dotata di tutto ciò che ti serve, anche di comandi veloci. Il layout è ovviamente QWERTY italiano e ti fa digitare come se fossi un fulmine.

Il mouse, dal canto suo, è molto semplice ma grazie a questo suo essere è praticamente ambidestro, La sua struttura è ergonomica e ti fa navigare nel computer in modo rapido e agevole.

Entrambi i dispositivi vengono alimentati da delle semplicissime pile che assicurano fino a 36 mesi di autonomia.

Acquista subito il tuo set Logitech MK470 su Amazon a soli 34,90€. Lo ordini e lo ricevi a casa nel giro di qualche giorno senza alcun costo aggiuntivo.