Logitech M705: mouse wireless con 5 pulsanti programmabili (29€)

Devi assolutamente acquistare un mouse wireless che sia ergonomico e ti permetta di lavorare per tanto tempo senza fare fatica ma non vuoi spendere tanto? Allora dai un’occhiata a questa promozione di Amazon. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello Logitech M705 a soli 29 euro, invece che 58,99 euro.

Super sconto dunque del 51% sul prezzo originale che ti fa risparmiare la bellezza di 30 euro sul totale. Questo è sicuramente uno dei migliori mouse senza fili in circolazione per il suo rapporto qualità prezzo. Gode di pulsanti programmabili, ha un sensore preciso in grado di scorrere anche senza il tappetino e ha due batterie che durano tantissimo.

Logitech M705: mouse wireless top a prezzo pop

Indubbiamente il rapporto qualità prezzo del mouse wireless Logitech M705 in questo momento è davvero imbattibile. Come ti dicevo siamo di fronte a un prodotto di ottima qualità, garantito da uno dei brand migliori di sempre. Questo mouse gode di ben 5 pulsanti che potrai programmare facilmente scaricando il software dedicato e creare così le scorciatoie che desideri.

Ha un’impugnatura estremamente ergonomica che ti consente di usarlo per tutto il tempo che vuoi. Il suo preciso sensore scorre su qualsiasi superficie senza problemi e ha un puntatore velocissimo. Potrai inoltre gestire i DPI, nonché collegarlo con il suo ricevitore USB in modalità wireless. È compatibile con PC Windows, ChromeOS e MacOS. La connessione è rapidissima e senza latenza. Inoltre funziona con due batterie AA che hanno un’autonomia fino a 3 anni e quindi ti dimenticherai di cambiarle.

Davvero una super occasione. Perciò non rischiare di perderla. Fiondati su Amazon e acquista il tuo Logitech M705 a soli 29 euro, invece che 58,99 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.