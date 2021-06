Logitech M590 è in offerta su Amazon a soli 25,99€. Il prezzo di listino viene reso favorevole da un ribasso del 50% che corrisponde a uno sconto effettivo di 26,00€ ossia il metà prezzo.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Mouse wireless? Sì grazie, un Logitech M590

Il Logitech M590 è un mouse estremamente semplice eppure completo. Disponibile in colorazione nero, è un prodotto da avere sia se si utilizza un computer fisso che un laptop. Infatti apporta comodità e praticità per chi utilizza molto il computer.

La sua struttura è stata progettata per rendere l'utilizzo comodo ed ergonomico. E' adatto a chi utilizza la mano destra vista la presenza dei tasti laterali azionabili con il pollice. Inoltre si connette al dispositivo mediante una duplice possibilità: con ricevitore USB o sfruttando il Bluetooth.

In merito ai tasti presenti, sappiamo che sono presenti i classici click destro e sinistro, una rotellina con cui scorrere i documenti, i due tasti laterali per andare avanti e indietro e, infine, un tasto che permette di cambiare dispositivo. Il mouse può infatti passare da uno dispositivi mediante la tecnologia Flow.

La batteria assicura un'autonomia longeva. Una sola batteria AA fornisce carica a sufficienza per 24 mesi.

Ultima caratteristica saliente è il fatto che il prodotto è ultra silenzioso: può essere utilizzato ovunque eliminando l'eventuale e fastidioso rumore dei click.

Il mouse wireless Logitech M590 è acquistabile su Amazon a metà prezzo ossia a 25,99€ in colorazione nera. Ordinalo oggi e ricevilo in 48 ore se possiedi una sottoscrizione Prime. In caso alternativo le spedizioni sono gratuite per i clienti idonei o per chi opta per la spedizione presso punto di ritiro.

