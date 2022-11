Logitech M220, il mouse più SILENZIOSO di sempre al 50%

Se sei stufo di avere sempre la scrivania piena di fili e stai cercando una soluzione valida con cui cambiare il tuo mouse, allora non posso non consigliarti questo Mouse Wireless M220 SILENT di Logitech.

Su Amazon lo trovi allo straordinario prezzo di soli 12,99€ con uno sconto del 50% grazie alle promozioni in corso dovute al Black Friday. Ricordati di acquistarlo entro il 28 novembre per poter godere di questa super promozione, che cosa stai aspettando? Affrettati prima che sia troppo tardi.

Se attivi un abbonamento Prime sul tuo account Amazon potrai inoltre usufruire di spedizioni sempre veloci e gratuite in tutta Italia.

Goditi la comodità di un mouse wireless e super silenzioso Logitech

Quante volte hai perso tempo a sbrogliare il filo del mouse perché si era torcigliato intorno agli altri fili, oppure durante i tuoi viaggi hai trovato super scomodo utilizzarlo insieme al tuo portatile? Adesso di certo non sarà più un problema grazie a questo Mouse Wireless M220 SILENT di Logitech. Dal design compatto ed ergonomico, questo mouse diventerà il tuo preferito sia per un uso domestico che in ufficio o durante i tuoi viaggi.

Per poter iniziare a utilizzarlo basterà attaccare il micro ricevitore Bluetooth al tuo dispositivo e inserire la pila AA, già inclusa nell’acquisto, nel mouse ed il gioco sarà fatto.

Grazie al suo potente sistema Bluetooth potrai utilizzarlo fino a 10 metri di distanza il che ti permetterà una maggiore comodità durante l’uso. Tuttavia la caratteristica principale di questo modello è la riduzione del rumore fino al 90% del tipico “click” durante l’utilizzo il che ti permetterà di mantenere la concentrazione e non disturbare nessuno durante il suo utilizzo.

Non aspettare un secondo di più e acquista subito il tuo Mouse Wireless M220 SILENT di Logitech allo straordinario prezzo di 12,99€ grazie alle offerte del Black Friday che trovi al momento su Amazon.

Se possiedi un abbonamento Prime ricordati che potrai riceverlo a casa con una spedizione veloce e gratuita in tutto il territorio italiano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.