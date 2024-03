Logitech M171 per un mouse WIRELESS, comodo e con 12 mesi di energia

Un mouse semplice e colorato. Lo colleghi al tuo dispositivo ed è subito in funzione per offrirti il massimo del comfort per le tue ore davanti a uno schermo. Abbinalo a computer fissi o laptop senza se e senza ma. Di che modello sto parlando? Ovviamente del Logitech M171, una certezza.

Su Amazon è in promozione. Una vera occasione di questo weekend, collegati al volo per farlo diventare tuo a soli 10,99€ grazie allo sconto del 35%. Non perdere un secondo.

Le spedizioni, come al solito, sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Logitech M171, un mouse wireless che conosce i suoi punti di forza

Un tocco di colore sulla tua scrivania dove con Logitech M171 dici addio ai fili e al touchpad del tuo laptop. Finalmente hai un mouse tra le mani che è wireless e sensazionale. Usalo tutte le ore senza mai trovarti in difficoltà visto che ha un design studiato a puntino: ergonomico e ambidestro.

Come lo colleghi? In confezione trovi il micro ricevitore USB che rende l’utilizzo ancora più semplice. Lo colleghi ed entra in funzione subito senza bisogno di installazioni. In più, è compatibile con diversi sistemi operativi.

Dalla sua parte ha la silenziosità, i classici tre pulsanti (destro, sinistro e rotellina di scorrimento) e DPI perfetti per un utilizzo fluido e naturale del cursore.

A chi lo consiglio? A chiunque voglia un mouse a portata di mano che abbia dimensioni adatte anche ai viaggi e che sia completo in tutto anche rimanendo semplice.

Ultima caratteristica da non sottovalutare è la batteria che regala un‘autonomia di 12 mesi.

