Logitech: kit mouse e tastiera wireless a MENO della METÀ

Amazon è a briglie sciolte e in questo momento sta proponendo una colombo pazzesca a un prezzo da non credere. Se fai presto puoi beneficiare di uno sconto del 52% e mettere nel tuo carrello il kit mouse e tastiera Logitech a soli 29,99 euro, anziché 61,99 euro.

Se riesci a metterci su le mani fai veramente un colpaccio. Puoi buttare nel cestino tutti quei dispositivi con i fastidiosissimi cavi e in un colpo solo hai tutto wireless. Tra l’altro avrai la garanzia di uno dei brand leader nel settore. Sia la tastiera che il mouse sono leggeri e compatti, ottimi anche per averli sempre con te durante i tuoi spostamenti.

Logitech: kit wireless spettacolare a un prezzo assurdo

La tastiera wireless Logitech è dotata di un tastierino numerico e 12 tasti di scelta rapida. Questo significa che nonostante le sue piccole dimensioni avrai tutto ciò che ti occorre. I tasti hanno un profilo ribassato per una digitazione fluida e veloce. Sono silenziosi e hanno una risposta immediata.

Il mouse dal design arrotondato è ottimo per entrambe le mani. Ha uno scorrimento perfetto su ogni superficie, anche senza tappetino e una rotella molto comoda per scorrere le pagine velocemente. Il puntatore è preciso e fluido e, anche in questo caso, avrai fino al 90% di rumore in meno. Grazie al ricevitore USB plug-and-play sarai in grado di usare entrambi praticamente su ogni dispositivo. Hanno un raggio d’azione i 10 m che ti farà godere la libertà di non avere cavi in giro. La batteria del mouse dura fino a 18 mesi e quella della tastiera fino a 36 mesi.

Se stai ancora leggendo sappi che non è più il momento di farlo. Prima che sia tardi e il prezzo torni alla normalità vai su Amazon e acquista il tuo kit mouse e tastiera Logitech a soli 29,99 euro, anziché 61,99 euro. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.