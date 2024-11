Logitech Keys-To-Go 2: tastiera Bluetooth perfetta per tablet (-37%)

Se fai alla svelta oggi puoi fare un vero colpaccio e ti porti a casa una tastiera Bluetooth portatile ottima per digitare sul tuo tablet Android, Microsoft o Apple. Stiamo parlando della mitica Logitech Keys-To-Go 2 che ora su Amazon puoi avere a soli 59,90 euro, invece che 94,99 euro.

Ti assicuro che non ci sono errori e non stai sognando. Siamo di fronte uno sconto del 37% che in questo momento taglia il prezzo e ti fa risparmiare più di 35 euro sul totale. Inoltre se preferisci puoi acquistare subito e pagare in comode rate da 19,97 euro al mese per 3 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Logitech Keys-To-Go 2: digita dove vuoi e quando vuoi

Con l’epica tastiera Bluetooth portatile Logitech Keys-To-Go 2 puoi veramente digitare in qualsiasi momento e su qualsiasi dispositivo. Infatti è compatibile con i dispositivi Windows, Android, Linux, nonché con Apple TV, iPad, Mac e iPhone. Potrai veramente usarla su ogni device senza problemi grazie alla sua connessione Bluetooth.

Ha un design leggerissimo e di super sottile così che la puoi portare ovunque senza problemi. Inoltre ha un coperchio protettivo che puoi facilmente ruotare al di sotto quando la devi utilizzare. Come praticamente qualsiasi tastiera Logitech hai la possibilità di collegare fino a 3 device è contemporaneamente e passare da uno all’altro con i tasti appositamente pensati per questo. La tastiera è super compatta, senza tastierino numerico e i tasti sono ben distanziati per una digitazione veloce e senza perdere un colpo.

Siamo di fronte un’occasione d’oro, e difficilmente il prezzo sarà questo ancora per molto tempo. Quindi non rischiare di perderti l’offerta. Vai subito su Amazon e acquista la tua Logitech Keys-To-Go 2 a soli 59,90 euro, invece che 94,99 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.