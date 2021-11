Logitech K400 Plus per il Cyber Monday: affare da paura

Avere una tastiera che includa al suo interno un trackpad è di una comodità assurda. Esiste? Ovviamente sì ed è la Logitech K400 Plus. Disponibile su Amazon con un ribasso eccezionale, grazie al Cyber Monday te la porti a casa con soli 19,90€ risparmiando più di venticinque euro sul prezzo di listino. Se questo non è un affare!

Le spedizioni sono ovviamente gratuite se possiedi un abbonamento Prime. Quello che ti consiglio è di affrettarti perché presto termineranno gli sconti e potresti rimanere senza.

Logitech K400 Plus: tutto il meglio per te

Pensa di abbinarla ad un Android box, alla tua TV o persino a un tablet. Questa tastiera con tutto incluso al suo interno ti facilità la vita non solo perché è wireless ma anche perché è comoda. Disponibile in colorazione bianca ne sa una più del diavolo.

Infatti non solo presenta un layout QWERTY italiano che ti fa digitare velocemente, ma ha anche i tasti funzione dedicati alla riproduzione dei contenuti multimediali così gestisci tutto con un semplice click. Come la connetti? Grazie al micro ricevitore che trovi incluso in confezione e che non la rende operativa fin da subito.

Questa tastiera ha anche altri pregi, ad esempio, le sue dimensioni sono un vantaggio visto e considerato che la infili in uno zaino o nella borsa e puoi averla sempre con te. In più con due semplici batteria ottieni un'autonomia che arriva fino a 18 mesi.

Cosa aspetti? Fai subito tuo questa Logitech K400 Plus su Amazon a soli 19,90€. Con Prime la ricevi senza costi aggiuntivi.

Se non sei abbonato Prime, è la giusta occasione per mettere alla prova tutti i vantaggi dell'abbonamento: puoi attivare ora i 30 giorni di prova gratuita e approfittare (tra le diverse cose) delle consegne gratuite e immediate. In più puoi disattivare il rinnovo prima della scadenza senza alcun costo aggiuntivo. Infine, per tutta la durata dell'abbonamento, avrai tua completa disposizione Amazon Prime Video che ti mette a disposizione film, serie TV e le sue esclusive sulla Champions League.