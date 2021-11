Logitech K400 Plus: mouse e tastiera insieme per una COMBO TOP

Tastiera e mouse wireless sono comodi di loro ma se devi andare in giro o comunque hai poco spazi, forse acquistare due prodotti non è molto consigliato. Per tali motivi ti consiglio di prendere in considerazione la Logitech K400 Plus che in altre parole non fa che unire quanto sopra detto e assicurarti un utilizzo fluido e comodissimo. Quanto la paghi? Una vera sciocchezza grazie alla promozione su Amazon che te le fa avare praticamente a metà prezzo: soli 25,99€. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia, quindi cosa stai aspettando?

Logitech K400 Plus: la tastiera che diventa tua alleata

Con un design semplicissimo ma completo di tutto, questa tastiera è un vero portento nonostante definirla così sia un po' riduttivo. Da utilizzare praticamente come e dove vuoi è perfetta anche da abbinare a tablet e laptop dato che è completamente compatibile con Windows e Android.

Ha delle dimensioni perfette per essere portata in giro senza mai farsi problemi su dove infilarla: entra in uno zaino e in una borsa senza costrizioni. In più la colleghi a più dispositivi in contemporanea quindi ti facilita la vita in tutto e per tutto.

In ogni caso ti mette a disposizione un layout QWERTY italiano su cui digiti alla massima velocità e con un'accuratezza da sottolineare. I tasti funzione ci sono tutti così come i comandi veloci che sono stati abbinati a questi ultimi. Sulla parte destra, invece, trovi un comodissimo trackpad da utilizzare come un mouse vero e proprio con tanto di tasto destro e tasto sinistro.

Le batterie ti regalano fino a 18 mesi di autonomia per non avere pensieri.

Acquista subito la tua Logitech K400 Plus su Amazon a soli 25,99€. La ordini e la ricevi in 24 o 48 ore grazie alle spedizioni Prime, se invece non sei abbonato opta per le consegne presso i punti di ritiro e non spenderai neanche un euro in più.