La tastiera Logitech K400 Plus è spesso protagonisca di interessanti promozioni, oggi si trova in offerta su Amazon a 29,99€, uno sconto del 35% che si traduce in un risparmio effettivo di 16 euro rispetto al prezzo solito.

Si tratta di una tastiera compatta e all-in-one, si connette al PC tramite l'apposito ricevitore USB a 2.4 GHz e integra diversi tasti multimediali e un pratico touchpad a destra. Questo modello è ideale da utilizzare dal divano, consente di gestire tutto da un'unica periferica compatta e portatile, ma allo stesso tempo completa e ben costruita.

Per l'alimentazione sono necessarie 4 pile AAA, incluse nella confezione di vendita, la durata dichiarata è di oltre 18 mesi con un solo set di pile.

Oggi è possibile acquistare la Logitech K400 Plus in offerta su Amazon a 29,99€, un ottimo sconto del 35% con spedizione espressa Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica