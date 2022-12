Logitech K380: tastiera Bluetooth super compatta a MENO di 27€

Se vuoi avere una tastiera bellissima che sia comoda e versatile e che te la puoi portare ovunque perché super compatta, allora goditi questa offerta che trovi solo su Amazon. Metti subito nel tuo carrello Logitech K380 a soli 26,99 euro, invece che 58,99 euro.

Con questo sconto del 54% avrai un notevole risparmio e soprattutto ti porti a casa un dispositivo eccezionale. Questa tastiera, oltre a essere piccola e leggera, la puoi praticamente collegare a qualsiasi dispositivo. È compatibile per PC Windows, Mac OS, iOS, smartphone e tablet. È molto precisa e affidabile, sicuramente a questo prezzo è un’offerta da prendere al volo.

Logitech K380: una tastiera che ti porti ovunque

Grazie al suo design compatto, pensato appositamente per chi ha bisogno di averla sempre con sé, la potrai portare dove vuoi. La metti in uno zaino, in una borsa o in una piccola custodia e la porti ovunque, in qualsiasi momento la tiri fuori e la usi istantaneamente. Grazie alla connessione Bluetooth la potrai associare a qualsiasi dispositivo in un lampo.

È dotata di tasti concavi che si adattano perfettamente ai polpastrelli delle dita, per una digitazione veloce e precisa. Inoltre potrai connettere fino a tre dispositivi e passare da uno all’altro in un secondo premendo uno dei tre pulsanti Easy-Switch. Le batterie, che trovi già incluse, sono in grado di durare fino a due anni.

Non perdere tempo perché un’offerta del genere è destinata a durare pochissimo. A questo prezzo la vorranno in tanti le unità disponibili potrebbero sparire da un momento all’altro. Perciò vai subito su Amazon e acquista la tua Logitech K380 a soli 26,99 euro, invece che 58,99 euro. Se la ordini adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, per i clienti Amazon Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.