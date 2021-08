Sei in cerca di una tastiera super portatile ma pazzesca? Hai davanti l'offerta del giorno che ti permette di acquistare Logitech K380 su Amazon a soli 33,99€. La ordini, la colleghi col Bluetooth e tac: gioco fatto.

In più la ricevi in sole 24 ore grazie alle spedizioni Prime, che fenomeno.

Logitech K380: una bomba di tastiera

Una bella tastiera wireless è essenziale e perché non acquistare un modello che ha più funzioni al suo interno? Disponibile in colorazione grigia, la Logitech K380 è veramente pazzesca. Ha un design bellissimo, ma soprattutto è così piccola che te la porti a spasso come se nulla fosse.

La infili nello zaino o nella borsa insieme al tuo tablet, laptop o quel che è e la tiri fuori all'occorrenza.

Ha un layout QWERTY italiano che ti fa scrivere agevolmente. I tasti hanno una forma tonda, forse ti ci dovrai abituare per i primi giorni, ma una volta che prendi la mano stai sicuro che non tornerai più indietro. A disposizione, inoltre, hai sia i tasti funzione F1-F12 che scorciatoie con cui gestire la riproduzione musicale e tanto altro ancora.

Non sei ancora convinto? Allora sappi che hai anche tre tasti dedicati allo switch. Cosa significa? Che se vuoi colleghi la tastiera a tre dispositivi e mediante questi pulsanti passi da uno all'altro in un nanosecondo.

In merito alla batteria, infine, non c'è niente da dire: infili la batteria che è inclusa in confezione e stai a posto per mesi e mesi interi.

Acquista subito la tua Logitech K380 su Amazon a soli 33,99€ e non te ne pentirai. È disponibile la spedizione in appena un giorno lavorativo se sei abbonato Prime, altrimenti la puoi avere gratuita presso i punti di ritiro.

