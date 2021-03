La tastiera Bluetooth multidispositivo Logitech K380 è in offerta su Amazon a soli 35,99€. Il ribasso del 23% corrisponde a uno sconto effettivo di 11,00€. Spedizioni gratuite e veloci in tutta Italia.

Logitech K380: la tastiera compatta e multidispositivo adatta a più sistemi

Logitech K380 è una tra le tastiere più amata dagli utilizzatori. Nella sua colorazione nera aggiunge un tocco di classe alle postazioni sia d’ufficio che casalinghe senza rinunciare al comfort.

Dal design lineare e reso unico dai tasti con forma tonda, questa tastiera è compatibile con i maggiori sistemi in circolazione. Può essere utilizzata su Windows, MacOS, Smartphone, Tablet e laptop.

Grazie alla sua caratteristica multidispositivo, questo accessorio può essere collegato contemporaneamente a tre dispositivi. Basterà cliccare sui tasti dedicati per uno switch istantaneo e senza latenza.

Il suo design compatto la rende perfetta per essere portata ovunque si vada senza doversi preoccupare delle dimensioni. I tasti dedicati alle funzioni per la gestione dei contenuti multimediali la rendono perfetta per essere abbinata anche a dispositivi come AppleTV – di prima, seconda e terza generazione – e Chrome OS.

Funzionante per mezzo di due batterie AAA comprese nella confezione, la tastiera Logitech K30 rende la ricarica un amaro ricordo e il cambio batterie una tantum. L’autonomia di questo dispositivo, infatti, è fissata a circa 18 mesi di utilizzo. Grazie al tasto che la accende e la spegne, la stessa può essere prolungata.

Il layout è italiano e in formato QWERTY, presente la fila di comandi F1-f12.

Puoi acquistare la tastiera Logitech K380 nella colorazione Nero a soli 35,99€ su Amazon collegandoti a questo indirizzo. Ordinala oggi e ricevila entra 48 ore se sei abbonato a Prime. Spedizioni gratuite anche in caso di primo acquisto sull’e-commerce.

Acquista il dispositivo nella sua variante Bianco a 39,99€ collegandoti a questo indirizzo.

