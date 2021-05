Logitech K380 è in offerta su Amazon a soli 39,99€. Il ribasso del 15% rende il prezzo di listino più conveniente grazie a uno sconto effettivo di 6,99€. Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.

La tastiera wireless che stavi cercando: Logitech K380

Logitech K380 è la tastiera wireless per eccellenza dell'azienda. Disponibile in diverse colorazione, oggi è in offerta in questa sua versione rosa pastello che risulta esteticamente appagante.

Dalle dimensioni ridotte, il prodotto è perfetto per chi desidera qualcosa di funzionale e che possa adattarsi anche in viaggio. La sua tecnologia Bluetooth le consente di collegarsi a più dispositivi contemporaneamente, in particolare fino a 3 alla volta. Attraverso gli appositi tasti di switch, la tastiera passa automaticamente da un device all'altro senza latenza e problemi.

I tasti sono abbastanza silenziosi e sono particolari per via del loro profilo tondo. La scrittura risulta fluida e semplice sebbene occorra qualche giorno per abituarcisi. Il rumore della digitazione ricorda vagamente quello delle vecchie macchine da scrivere.

Il layout è ovviamente QWERTY e in italiano. Sono pertanto presenti i tasti funzione F1-f12 a cui sono abbinate delle scorciatoie e dei tasti per gestire la riproduzione musicale.

Per quel che riguarda l'autonomia, invece, questa tastiera funziona attraverso 2 batterie AAA. La durata si assesta attorno ai 2 anni con un utilizzo tipico della stessa. Degno di nota, in questo ambito, è il tasto laterale che permette di spegnere il dispositivo quando non è in utilizzo.

La tastiera, in conclusione, è compatibile con i sistemi Windows, MacOS e Chrome OS.

La Logitech K380 in colorazione rosa pastello è acquistabile su Amazon a soli 39,99€. Ordinala oggi e ricevila in circa 48 ore a casa se possiedi un abbonamento Prime. In caso contrario le consegne sono gratuite ma effettuate in circa una settimana lavorativa.

