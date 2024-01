Logitech K380 colora la scrivania, tastiera layout MAC e TANTO altro

Una tastiera iconica come la Logitech K380 è impossibile da non conoscere. Negli anni sono state realizzate tante colorazioni per dare un tocco di brio alla scrivania e non farti mancare niente. Tuttavia questa tastiera non solo è bella e colorata ma anche comoda e perfetta per spazi ridotti o per averla anche quando sei in giro.

Collegati subito su Amazon dove lo sconto te la fa portare a casa a prezzo ridotto. Un click sulla pagina per poterla aggiungere al tuo carrello e acquistarla a soli 35,99€.

Delle spedizioni non ti preoccupare visto che sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Logitech K380, una tastiera mini ma completa di tutto

Ha delle dimensioni compatte così la puoi usare a casa ma anche quando sei a spasso. Visto che si collega via Bluetooth ai tuoi prodotti hai ben poco di cui preoccuparti: compatibile con MacBook, iPad ma anche iMac la usi tutti i giorni. Il bello è che è multidispositivo quindi la connetti a 3 dispositivi alla volta e passi da uno all’altro grazie agli appositi tasti. Nulla di più semplice.

Questa versione, nello specifico, ha un layout dedicato proprio ai prodotti di Apple e quindi riporta le varie funzioni che puoi trovare sui sistemi di casa Cupertino. Non ti preoccupare perché i tasti sono sistemati secondo la collocazione italiana così da avere una digitazione sempre naturale e confortevole.

Non mancano all’appello i tasti funzione a cui sono stati abbinati i comandi veloci per gestire i contenuti multimediali.

Per ultimo ma non per importanza ti faccio sapere che ti garantisce due anni di autonomia.

Cosa aspetti? Collegati su Amazon dove ti sta aspettando la tua Logitech K380 a soli 35,99€ in offerta proprio ora.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.