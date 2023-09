Logitech G920: volante e pedali per PC e Xbox a 179€ in MENO

Se sei un appassionato di videogiochi e in particolari di quelli di macchine da corsa, allora questa offerta che sto per segnalarti e proprio per te. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il volante e i pedali Logitech G920 a soli 249,99 euro, invece che 429 euro.

Ebbene sì, se fai in fretta adesso puoi avvalerti di unno sconto del 42% e quindi risparmiare ben 179 euro sul totale. Non è certo una promozione che trovi tutti i giorni, quindi sbrigati perché da un momento all’altro scadrà. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Logitech G920: esperienza di gioco super realistica

Questa combo è davvero spettacolare e ti permette di vivere i giochi di macchine come se fossi in pista. Aumenta la realtà virtuale in modo pazzesco. Lo sterzo è preciso e i pedali sono sensibili alla pressione. Questo ti permette di vivere un’emozione davvero molto intensa.

Il volante è resistente, realizzato con parti in acciaio inossidabile e rivestito in vera pelle cucita a mano. Ed è dotato di pulsanti, posti al centro, per essere più veloce a muoverti nel menù dei tuoi titoli. I pedali hanno un ritorno di forza a 2 motori, potrai percepire addirittura il cambio di terreno, con acceleratore, freno e frizione separati. Sono compatibili per Windows, Xbox X|S e Xbox One.

Approfitta anche tu di questa promozione da urlo ma fai presto perché non potrà durare a lungo. Per cui vai subito su Amazon e acquista il volante e i pedali Logitech G920 a soli 249,99 euro, invece che 429 euro. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.