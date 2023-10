Logitech G915: tastiera da gaming in SUPER SCONTO su Amazon (-55%)

Oggi hai la grande opportunità di aggiornare la tua postazione da gioco, o di costruirne una nuova partendo con una fantastica offerta. Sì, perché la tastiera da gaming Logitech G915 Lightspeed è in offerta su Amazon al 55% di sconto: questo significa che te la porti a casa a soli 129 euro invece del prezzo di listino di 289. Un risparmio clamoroso.

Tastiera da gaming Logitech G915: le caratteristiche

Con questa tastiera ti liberi dai cavi ingombranti e ti godi il massimo delle prestazioni con la tecnologia wireless LIGHTSPEED. Con un’incredibile frequenza di aggiornamento di 1 ms, questa tastiera offre la stessa reattività di una tastiera cablata. Non dovrai più preoccuparti dei fastidiosi cavi che si aggrovigliano sulla tua scrivania. Ecco la libertà che hai sempre desiderato per la tua postazione di gioco.

Quando si tratta di personalizzazione, la Logitech G915 Lightspeed è davvero unica. Grazie al sistema LIGHTSYNC RGB di nuova generazione, potrai sincronizzare l’illuminazione con i tuoi giochi e i tuoi contenuti preferiti. Con oltre 16,8 milioni di colori a disposizione tramite il software Logitech G HUB, puoi personalizzare ogni singolo tasto o creare incredibili animazioni personalizzate.

La G915 Lightspeed è dotata di switch meccanici a profilo ribassato, che offrono la stessa velocità, accuratezza e reattività dei tradizionali switch meccanici, ma con un tocco di modernità. Il modello GL Tactile offre una resistenza percepibile al punto di attuazione, garantendoti un feedback tattile preciso. Puoi scegliere tra tre opzioni di switch: GL Tactile, GL Linear o GL Clicky, in base alle tue preferenze.

La tastiera Logitech G915 è un vero gioiello di ingegneria. La sua costruzione in lega di alluminio di alta qualità, la stessa utilizzata nell’industria aeronautica, conferisce a questa tastiera un aspetto elegante e una robustezza senza eguali. È progettata per resistere all’usura e alla tear and wear dei tuoi momenti più intensi di gioco.

Niente interruzioni durante le tue sessioni di gioco più lunghe. La Logitech G915 Lightspeed offre una straordinaria durata della batteria, con 30 ore di gioco con una singola carica. Non sarai mai colto impreparato, grazie agli avvisi di batteria in esaurimento che ti informeranno quando è il momento di ricaricare. E la ricarica rapida ti permette di tornare in azione in sole 3 ore.

Se sei un vero appassionato di giochi, non puoi farti scappare questa occasione. Acquista la Logitech G915 Lightspeed su Amazon a soli 129 euro e scopri il futuro del gaming. La tua esperienza di gioco non sarà mai più la stessa.

