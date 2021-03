Sei in cerca di un paio di cuffie per il gaming? Le Logitech G635 sono in offerta su Amazon a soli 132,67€. Il ribasso del 15% corrisponde a uno sconto effettivo di 23,63€ che rende questo acquisto più conveniente. Spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Logitech G635: perché scegliere queste cuffie

Acquistare un buon paio di cuffie è essenziale se il gaming è il proprio passatempo preferito. Le Logitech G635 hanno un design particolare che non le fa passare inosservate. Nella loro colorazione nera si distinguono grazie alla tecnologia RGB.

Dotate di driver da 50 mm e di audio Surround DTS Headphones X 2.0, queste wearable rendono l’esperienza sonora sopra le righe. Ogni dettaglio verrà riprodotto con massima fedeltà per farti eccellere nelle tue gare e farti sentire parte integrante attraverso l’audio 3D.

La fascia che avvolge il capo è realizzato in Acciaio e reso più confortevole da una rivestimento in tessuto morbido e resistente. Queste cuffie, inoltre, sono dotate di un microfono a braccio da 6 millimetri.

Tratto particolare delle Logitech G635 è la tecnologia LIGHTSYNC che abbinata all’illuminazione RGB consente di giocare con i colori e sincronizzare gli effetti in base a ciò che succede nel gioco o in abbinamento all’audio.

Tra le features appaiono 3 tasti programmabili per sbloccare azioni di gioco istantanee.

Infine, le wearable hanno un peso complessivo di 344 grammi e sono compatibili con sistemi Xbox One, Windows, MacOS, Nintendo Switch e PlayStation 4.

