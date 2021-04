Sei in cerca di un paio di cuffie da gaming? Le Logitech G533 sono in offerta su Amazon a soli 108,78€. Il ribasso del 30% corrisponde a uno sconto effettivo di 46,21€ che rende l’acquisto più vantaggioso.

Logitech G533: prestazioni professionali

Le cuffie da gaming Logitech G533 vantano un design lineare e ricercato. Nella loro colorazione nera assumono un tocco di ricercatezza in più.

Grazie alla loro struttura realizzata in materiali durevoli e resistenti, le wearable vantano un peso di appena 350 grammi, il che le rende leggere e confortevoli da utilizzare. L’archetto e i padiglioni auricolari finemente imbottiti assicurano un comfort assoluto.

Il loro essere wireless permette all’utilizzatore di adoperare le wearable senza cavi che diano fastidio. Attraverso questa tecnologia possono essere adoperate anche a distanza di quindici metri senza riscontrare problemi di disconnessione.

Altro lato vantaggioso è la batteria integrata che permette un’autonomia complessiva di 15 ore di utilizzo. In questo modo le sessioni di gaming possono trasformarsi in vere e proprie maratone.

È presente, ovviamente, un microfono con eliminazione del rumore. In tal modo è possibile comunicare in gaming facendo sentire la propria voce in modo nitido e chiaro.

Per facilitare la gestione, sono presenti sia i controlli del volume che quelli per mutare il microfono sui padiglioni.

Sono compatibili con i computer Windows e MAC.

