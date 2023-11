Logitech G502 HERO: il mouse per gamer professionisti al 52%

Ti piacciono i videogame e passi diverso del tuo tempo libero al computer? Allora non devi perdere questa ottima offerta. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il mouse Logitech G502 HERO a soli 44,90 euro, invece che 92,99 euro.

Grazie allo sconto del 52% puoi fare un vero colpaccio. Con questo mouse dalle alte prestazioni ti sembrerà di volare. Ha un sensore preciso e tantissimi pulsanti che potrai anche personalizzare come vuoi. A un prezzo così non c’è nemmeno da pensarci un attimo.

Logitech G502 HERO: il migliore mouse da gaming

Il sensore HERO di cui è dotato ha una precisione fino a 25.600 DPI e riuscirà a scorrere anche sul vetro senza battere ciglio. È molto fluido e anche il puntatore si muove con rapidità a ogni tuo minimo movimento.

Possiede poi 11 pulsanti che puoi programmare con il software dedicato creando le scorciatoie di cui hai bisogno nei giochi per vincere le partite. Inoltre avendo la connessione cablata non avrai la minima latenza di input e potrai collegarlo a qualsiasi computer senza problemi.

Anche il design è degno di nota. È sagomato in modo tale da permettere alla mano di avere la migliore posizione possibile e anche il braccio rimane in una posizione più naturale. Così farai molta meno fatica. E poi pesa solo 121 grammi e lo poi far arrivare a 139 grammi con dei piccoli pesi.

Assolutamente un’occasione unica da non farsi scappare. Quindi prima che sia tardi e sparisca, vai su Amazon e acquista il tuo mouse Logitech G502 HERO a soli 44,90 euro, invece che 92,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

