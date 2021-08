Logitech G502 Hero è un mouse fenomenale che ti permette di accrescere le tue prestazioni gaming. In promozione su Amazon lo paghi appena 59,85€ grazie sia al ribasso del 32% che a un extra sconto di circa tre euro che si attiva automaticamente in carrello. Le spedizioni sono velocissime e gratuite in tutta Italia.

Il mouse che stavi cercando: Logitech G502 Hero

Logitech G502 Hero è un mouse strabiliante. Amato da migliaia di utenti, anche tu lo apprezzerai fin da subito visto che renderà le tue partire al PC subito migliori. Ovviamente non fa miracoli, ma ovviamente avere un'ottima periferica fa la differenza.

Disponibile in questa colorazione nera e in versione cablata, il G502 HERO ti mette a disposizione tutto ciò di cui hai bisogno. Hai una struttura leggera, ergonomica e confortevole che ti assicura un grip degno di nota. I pulsanti sono in totale 11 e sono totalmente programmabili. Con il software che ti viene messo a disposizione ci vuole un nanosecondo per personalizzarli come meglio credi.

Il programma, inoltre, ti torna utile anche per regolare l'illuminazione RGB integrata.

All'interno della confezione non manca altresì un elemento indispensabile che sono i pesi regolabili. Grazie a questi puoi rendere l'esperienza cucita su misura.

Infine, la caratteristica più saliente che rende questo mouse unico è proprio il sensore ottico. Con 25600 DPI a tua disposizione non potrai più lamentarti di niente.

Sei interessato? Allora acquista subito il tuo mouse Logitech G502 Hero su Amazon a soli 59,85€. Lo ordini e lo ricevi in appena 24 ore se possiedi un abbonamento Prime attivo. Se invece sei cliente standard, non farti problemi e scegli i punti di ritiro: oltre a ottenere 5€ di buono Amazon, sblocchi anche le consegne gratuite.

