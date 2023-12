Logitech G413 TKL S in offerta: tastiera da gaming ad un PREZZO IMBATTIBILE

La tastiera meccanica da gaming Logitech G413 TKL SE è attualmente in offerta su Amazon a soli 51,99€, anziché 84,99€. Questa tastiera compatta tenkeyless è progettata per portare le tue abilità di gioco al livello successivo, offrendo durata e prestazioni necessarie per vincere le tue competizioni.

Una delle caratteristiche distintive di questa tastiera è l’uso di copritasti in PBT, un materiale noto per la sua resistenza al calore e all’usura. Questo materiale è comunemente utilizzato anche nella progettazione dei copritasti, garantendo una tastiera robusta e durevole nel tempo.

La tastiera è dotata di switch meccanici tattili, offrendo prestazioni elevate senza compromessi. Il design eccezionale si fonde con una semplicità ideale per offrirti un’esperienza di gioco superiore. Inoltre, la tastiera presenta una retroilluminazione LED bianca che non solo contribuisce all’estetica, ma consente anche una visibilità ottimale durante le sessioni di gioco.

Il telaio della tastiera è realizzato in alluminio spazzolato nero di alta qualità, conferendo un tocco di eleganza al tuo setup di gioco. Questo materiale garantisce anche una flessione minima e una durata ottimale, offrendo una sensazione di solidità durante l’uso.

La tastiera G413 TKL SE supporta il rollover a 6 tasti e la funzione anti-ghosting, fornendo prestazioni affidabili e reattive. Approfitta di questa offerta per migliorare il tuo setup di gioco con una tastiera meccanica di alta qualità ad un prezzo semplicemente imbattibile!

