Le nuove cuffie da gioco di Logitech hanno i fili ma aggiungono colore alla vostra vita… a meno che voi non scegliate la colorazione nera.

Logitech G335: specifiche e caratteristiche tecniche

Si chiamano Logitech G335 e sono delle nuove cuffie cablate appena svelate dal produttore di periferiche per PC e console e sono disponibili in tanti colori accattivanti che aggiungono stile al vostro gaming-setup.

Le cuffie da gioco cablate G335 sono una versione più economica, piccola e leggera delle Logitech G733 annunciate lo scorso anno. L'azienda afferma di aver progettato l'headset al fine di essere comodo anche durante le sessioni di gioco più lunghe e durature: i padiglioni in memoria sono traspiranti e forniscono un supporto sufficiente, insieme al materiale in rete sportiva che circonda l'orecchio, così da avere sempre il massimo comfort in ogni situazione e/o scenario.

L'archetto è elastico e si adatterà alla testa di ciascuno per una vestibilità perfetta. Anche le cinghie della fascia sono reversibili e lavabili. Logitech vende cinturini sostituibili al prezzo di 9,99 euro al pezzo. Volendo, si possono anche personalizzare le cuffie con delle cover per i microfoni che costanio 9,99 euro per unità.

Ogni padiglione è dotato di un subacqueo al neodimio da 40 mm che offre un suono nitido e chiaro. Logitech afferma persino di essere certificata da Discord al fine di fornire comunicazioni cristalline.

C'è una manopola del volume dietro il padiglione sinistro che contiene anche il microfono flip. Gli utenti saranno in grado di disattivare istantaneamente il microfono semplicemente alzandolo.

Le cuffie da gioco cablate Logitech G335 si collegano tramite un jack da 3,5 mm e sono compatibili con PC, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch e dispositivi mobili che dispongono di una porta audio da 3,5mm. Hanno un prezzo di partenza di 71,99 euro ed è già disponibili per l'acquisto sul sito dell'azienda. Si possono comprare in colorazione nera, menta e bianca.

