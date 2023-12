Logitech G29: il volante più amato è in OFFERTA su Amazon (-45%)

Il regalo di Natale più bello che c’è, specie per un appassionato di giochi di corse, è senza dubbio il Logitech G29, il volante entry-level più famoso e venduto. Oggi puoi acquistarlo in offerta su Amazon con il 45% di sconto pagandolo soltanto 225 euro contro i 409,99 di listino. Una grandissima occasione per vivere le corse virtuali nel modo più coinvolgente possibile.

Logitech G29 in offerta: le caratteristiche

Questo volante è progettato per offrirti un’esperienza di gioco immersiva come mai prima d’ora. Compatibile con Sony PlayStation 5, PS4, PS3 e PC, il Driving Force Logitech G29 simula in modo incredibilmente realistico la sensazione di guidare un’auto vera, con uno sterzo di precisione e pedali sensibili alla pressione.

Massimo controllo è la parola d’ordine, grazie alla tecnologia Force Feedback che consente uno sterzamento silenzioso e fluido. I pedali a pavimento regolabili, dotati di acceleratore, freno e frizione integrati, offrono un controllo totale durante la guida, consentendoti di percepire ogni minimo cambio di terreno grazie al ritorno di forza a 2 motori.

Il comfort non è trascurato, con un design pensato per le lunghe sessioni di gioco. Il volante è realizzato con acciaio inossidabile e rivestito in vera pelle cucita a mano, garantendo una sensazione di lusso e durata nel tempo.

Il Logitech G29 è ottimizzato per i giochi più apprezzati, tra cui F1 23, Gran Turismo 7, Assetto Corsa Competizione e molti altri.

Non farti sfuggire questa incredibile offerta che rende il Logitech G29 più accessibile che mai. Acquistalo ora su Amazon e preparati a vivere la tua passione per i giochi di guida come mai prima d’ora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.