Logitech G29, che OFFERTA su questo volante per PC, PS4 e PS5!

Il Logitech G29, uno dei volanti per PC, PS4 e PS5 venduti in rete, è nuovamente in offerta su Amazon.it con uno sconto del 39% sul prezzo finale. Questo significa che potete portarvelo a casa a soli 249,00€ contro i 409,90€ di listino: un'occasione da non perdere.

Venduto e spedito da Amazon, l'accessorio vi arriverà a casa nel giro di 24 ore se siete abbonati a Prime. Non dovrete attendere quindi molto tempo prima di riceverlo. E non finisce qui: acquistando il Logitech G29 otterrete anche un codice sconto del 33% su un abbonamento di 3 mesi a Xbox Game Pass per PC, che pagherete solo 19,99 euro.

Logitech G29, perché è il volante più amato e venduto in rete

Il Logitech G29 è il giusto compromesso tra chi è in cerca di un ottimo volante per giocare ai propri titoli di corse preferiti senza spendere le cifre altissime richieste da soluzioni più professionali. Grazie alla tecnologia Driving Force è in grado infatti di simulare la sensazione di guidare un'auto reale con sterzo di precisione e pedali sensibili alla pressione.

Costruito in acciaio inossidabile e con vera pelle cucita a mano non si tratta certo di un accessorio che offra la parvenza di un prodotto economico, tutt'altro, è progettato per gestire efficacemente lunghe sessioni di gioco e per durare per tanto tempo.

La tecnologia Force Feedback a due motori vi permette di sentire l'aderenza delle gomme sull'asfalto e su diversi tipi di terreno con sovrasterzo, sottosterzo e in generale un ritorno di forza sempre realistico.

Sulla parte frontale troviamo tutti i pulsanti necessari per muoversi all'interno dei menu di gioco, leve al volante, indicatori luminosi a LED che indicano quando cambiare marcia e un quadrante di selezione a 24 punti.

La rotazione a 900 gradi infine permette di girare le ruote due volte e mezzo, con una gestione delle curve larghe che ricorda quelle di un auto reale.

Insomma, se volevate farvi un regalo in vista di Gran Turismo 7 o per giocare ad altri giochi di corse popolari come Assetto Corsa o F1 2021, Logitech G29 per PC, Mac PS4 e PS5 è in offerta al prezzo migliore possibile. Approfittatene!