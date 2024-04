Logitech G213 Prodigy: tastiera da gaming PREMIUM a costo basso (49€)

Approfitta di questa super occasione che ho scovato per avere una delle migliori tastiera da gaming in commercio a un prezzo molto vantaggioso. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Logitech G213 Prodigy a soli 49,99 euro, invece che 87,99 euro.

Ebbene sì, il prezzo è esattamente quello che vedi, non ci sono errori. Grazie a uno sconto del 43% sul prezzo di partenza, ora potrai avere un risparmio di ben 38 euro sul totale. Non è certo un’occasione che si ripeterà tanto facilmente, per cui fa alla svelta.

Logitech G213 Prodigy: vivi i tuoi giochi al meglio

Con questa tastiera da gaming puoi giocare la meglio e ovviamente potrai anche scrivere al computer in modo veloce. È infatti dotata di tasti meccanici ben distanziati e robusti, molto sensibili al tocco, che non ti faranno perdere un colpo. Ha un design full-size con tastierino numerico e gode della retroilluminazione colorata che puoi personalizzare.

È resistente e a prova di schizzi. Ha dei piedini che ti consentono di regolare l’altezza come desideri e un poggiapolsi incorporato per fare meno fatica. La puoi usare per ore e ore di gioco senza accusare la stanchezza. Grazie al cavo USB la puoi collegare subito al tuo computer senza dover fare installazioni ed è compatibile con la maggior parte dei sistemi operativi.

Insomma siamo di fronte a una vera bomba che oggi puoi avere a molto meno del suo prezzo. Quindi fiondati su Amazon e acquisita la tua Logitech G213 Prodigy a soli 49,99 euro, invece che 87,99 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.