Sei in cerca di un nuovo mouse da gaming? Logitech G203 LIGHTSYNC è in offerta su Amazon a soli 24,99€. Il ribasso del 29% corrisponde a uno sconto effettivo di 16,00€. Spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Logitech G203 LIGHTSYNC: il mouse da gaming a piccolo prezzo

Acquistare un mouse da gaming può diventare difficile: le caratteristiche da analizzare sono diverse e il budget personale è quasi sempre una limitazione. Tuttavia, Logitech G203 LIGHTSYNC si difende dai competitors grazie a un rapporto qualità/prezzo ottimo.

Il sensore da 8.000 DPI è garante di feedback in game eccezionali: ogni movimento viene percepito dal sensore che lo traduce in azione nel gioco. La sensibilità è totalmente personalizzabile e può essere regolata da 200 a 8000 DPI.

Degno di nota è il tensionamento ottimizzato dei tasti che restituisce un’esperienza sopra le righe. Da non sottovalutare, poi, il software Logitech G HUB con cui personalizzare i comandi dei pulsanti, l’illuminazione e altri paramenti.

Il suo essere Lightsync si traduce nella possibilità di attivare giochi di colori sorprendenti decidendo se utilizzare una personalizzazione intuitiva, basata sul campionamento dello schermo o basata sull’audio.

Questo mouse da gaming vanta 6 tasti programmabili e un design ergonomico. Il corpo dell’accessorio, infatti, garantisce una presta stabile e confortevole anche a seguito d’intense ore di gioco.

Tra le features, infine, appare la memoria integrata che consente di salvare le impostazione del mouse anche qualora venga scollegato dal computer.

Puoi acquistare Logitech G203 LIGHTSYNC a soli 24,99€ su Amazon collegandoti a questo indirizzo. Ordinalo oggi e ricevilo in meno di 48 ore se sei abbonato a Prime. Spedizioni gratuite anche in caso di primo acquisto sull’e-commerce.

Acquista questo Mouse Logitech allo stesso prezzo anche nella sua colorazione Lilla collegandoti a questo indirizzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

