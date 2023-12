Logitech G PRO X Wireless in offerta: cuffie premium, prezzo imperdibile

Le cuffie da gioco Logitech G PRO X Wireless sono disponibili su Amazon a soli 136,99€ invece di 168,65€, con uno sconto del 6%. Progettate per e da professionisti del gioco, offrono la libertà della tecnologia wireless Lightspeed.

Queste cuffie sono ideali per lunghe sessioni di gioco, con un raggio wireless di oltre 13 metri e connessione 2,4 GHz. Grazie alla batteria a lunga durata, puoi godere di oltre 20 ore di gioco con una singola carica. Il microfono rimovibile da 6 mm utilizza la tecnologia Blue VO!CE, con riduzione del rumore in tempo reale e un compressore per un suono pulito e professionale.

Con driver PRO-G da 50 mm, queste cuffie garantiscono una precisione superiore su una vasta gamma di frequenze, offrendo una risposta fedele nei bassi. L’audio surround DTS Headphone X 2.0 va oltre i 7.1 canali, offrendo una consapevolezza della posizione eccezionale durante il gioco, offrendoti un importante vantaggio competitivo nei tuoi fps online preferiti.

Il massimo comfort è assicurato dalle imbottiture in memory foam e dalla fascia per la testa rivestita in morbida similpelle, fornendo anche un isolamento acustico passivo. Inclusi anche copriorecchie in velour per un comfort extra. Approfitta subito di questa offerta su Amazon per migliorare la tua esperienza di gioco con cuffie di alta qualità ad un prezzo imperdibile!

